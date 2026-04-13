Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секреты стройности

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась секретами поддержания стройности в интервью Harper’s Bazaar. Ее рацион подчиняется строгому расписанию: в будни она придерживается здорового питания, а по выходным — балует себя снеками.

56-летняя актриса не завтракает раньше восьми утра. При этом ее завтрак зависит от светового дня. Зимой она предпочитает овсяную кашу с коричневым сахаром, бананами и черникой. Летом — нежирный ванильный йогурт с гранолой и ягодами. По выходным Кэтрин позволяет себе классический английский завтрак: бекон, сосиски, запеченную фасоль и яичницу.

Обед актрисы состоит из салата с курицей, рыбой или баклажаном. После обеда она ест домашние лепешки и пьет кофе. На ужин Кэтрин выбирает салат из яблок и авокадо, а затем филе-миньон с грибами шиитаке и овощами. На десерт актриса ест мороженое или мамин яблочный пирог.

Кэтрин отмечает, что такой режим помогает ей оставаться в форме без изнурительных диет. Сама звезда признается, что главное — не запрещать себе любимые блюда полностью, а находить баланс между полезной едой и небольшими удовольствиями.

