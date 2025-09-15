КХЛ назвала лучших игроков первой недели нового сезона

Лучшим вратарем был признан Патрик Рыбар из «Шанхай Дрэгонс», одержавший две победы в трех матчах. Голкипер в среднем пропускал 2,6 шайбы, отразив 92,9% бросков.

Лучшим защитником назвали игрока «Северстали» Янни Калдиса. Канадец набрал 4 (1+3) очка и имеет показатель полезности «плюс 5».

Лучшим нападающим стал форвард «Торпедо» Сергей Гончарук, набравший в четырех матчах 6 (3+3) очков. Он возглавляет список бомбардиров лиги наряду с Джошуа Ливо и Пьерриком Дюбе из «Трактора», Александром Радуловым из «Локомотива» и Сергеем Поповым (ХК «Сочи»), у которых также по шесть результативных баллов.

Наконец, лучшим новичком признали Матвея Полякова из СКА. В матче с «Трактором» он забросил дебютную шайбу в КХЛ, которая стала победной.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет подписать форварда Кирилла Капризова, если тот не заключит новый контракт с «Миннесота Уайлд».