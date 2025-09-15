«Рейнджерс» хотят подписать Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой»

«Нью-Йорк Рейнджерс» будет претендовать на нападающего Кирилла Капризова, если тот откажется подписать новый контракт с «Миннесота Уайлд», сообщил близкий к нью-йоркскому клубу журналист The Athletic Винс Меркольяно.

По его информации, генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри расчищает платежную ведомость для большого трансфера. Меркольяно отмечает, что у клуба из Нью-Йорка будут преимущества в борьбе за Капризова. В частности, форвард «Миннесоты» дружен с российскими игроками «Рейнджерс» Артемием Панариным, Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым.

Кирилл Капризов, у которого остается еще год по действующему соглашению с «Миннесотой», отклонил предложение клуба о рекордном контракте на восемь лет с годовой зарплатой в $16 млн. Сообщалось, что россиянин хочет получать $18-19 млн в год и будет ориентироваться на новый контракт Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что переговоры еще не завершены и у них с Капризовым по-прежнему хорошие отношения.