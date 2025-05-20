КХЛ назвала претендентов на приз лучшему голкиперу сезона

В шорт-лист вошли Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Москва) и Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Лучшие статистические показатели у Исаева. Он одержал 29 побед в 41 матче, пропуская в среднем 1,61 шайбы за игру и отражая 92,4% бросков. Также голкипер совершил восемь шатаутов.

У Подъяпольского 18 побед в 42 играх, коэффициент надежности — 2,04, 93,8% отраженных бросков и пять матчей «на ноль».

Серебряков одержал 19 побед в 34 матчах, пропускал в среднем 2,41 шайбы, отражая 92,6% брсоков, и сделал два шатаута. Зато в плей-офф его показатели выросли до 1,88 шайбы и 94,1% отраженных бросков.

Исаев назвался лучшим вратарем КХЛ год назад, Серебряков — два года назад.

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