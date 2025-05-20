«Тампа» озаботилась подписанием бэкапов для Василевского

«Тампа» заключила новое двухлетнее соглашение с 29-летним шведом Юнасом Юханссоном на улучшенных условиях. Он будет зарабатывать $1,25 млн в год. Швед уже на протяжении двух лет являлся сменщиком Андрея Василевского в команде. Ранее его зарплата составляла $750 тыс.

В минувшем сезоне Юханссон выходил на площадку в 19 матчах. В среднем он пропускал 3,13 шайбы, отражая 89,5% брсоков.

Также «Тампа» подписала 20-летнего канадского вратаря Харрисона Менегина. В минувшем сезоне он стал WHL в составе «Медисин Хэт» и был признан самым ценным игроком плей-офф.

На драфте-2024 «Тампа» выбрала Менегина под общим 206-м номером. С канадцем заключено трехлетнее соглашение с кэпхитом $872,5 тыс.

Основным голкипером команды, без сомнений, останется Андрей Василевский. Его контракт с ежегодной зарплатой в $9,5 млн рассчитан еще на три года.

Ранее официальный сайт НХЛ назвал Василевского в числе финалистов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.