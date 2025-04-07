КХЛ поднимет потолок зарплат до миллиарда рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) поднимет потолок зарплат на 50 млн руб. в 2026 году, сообщил президент лиги Алексей Морозов после заседания совета директоров КХЛ.

В сезоне-2025/26 потолок останется прежним (900 млн руб.), поднимется только пол (475 млн. руб.). В следующие два сезона потолок будет подниматься на 50 млн руб. в каждом и в сезоне-2027/28 вырастет до 1 млрд руб. Нижняя планка, пол, к этому времени будет составлять 600 млн руб.

Морозов отметил, что изменения были приняты после консультаций с клубами.

Также на совете директоров были оговорены размеры премий, которые клубы могут выплачивать игрокам без включения этих выплат в потолок зарплат. Суммарно премия за выход в финал плей-офф может достигать 275 млн руб., премии же за победу в Кубке Гагарина не ограничиваются.

Ранее один из самых богатых клубов КХЛ петербургский СКА выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии из шести матчей столичному «Динамо».