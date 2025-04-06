СКА впервые за 15 лет вылетел после первого раунда в Кубке Гагарина
«Динамо» выбило СКА в первом раунде плей-офф КХЛ
Фото: [ХК «Динамо»]
Петербургский СКА впервые за 15 лет не смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Армейцы уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.
Шестой матч серии складывался неплохо для СКА. Хозяева после двух периодов вели в счете 2:1: на шайбу Максима Джиошвили дублем ответил Валентин Зыков.
Катастрофическим для армейцев стало начало третьего периода, с 42-й по 46-ю минуту они пропустили шайбы от Максима Комтуа, Кирилла Адамчука и Никиты Гусева, а на последней минуте Джиошвили установил окончательный счет — 5:2.
Ранее появилась информация, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может быть отправлен в отставку, если армейцы не дойдут как минимум до финала конференции.