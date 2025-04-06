СКА впервые за 15 лет вылетел после первого раунда в Кубке Гагарина

Петербургский СКА впервые за 15 лет не смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Армейцы уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Шестой матч серии складывался неплохо для СКА. Хозяева после двух периодов вели в счете 2:1: на шайбу Максима Джиошвили дублем ответил Валентин Зыков.

Катастрофическим для армейцев стало начало третьего периода, с 42-й по 46-ю минуту они пропустили шайбы от Максима Комтуа, Кирилла Адамчука и Никиты Гусева, а на последней минуте Джиошвили установил окончательный счет — 5:2.

Ранее появилась информация, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может быть отправлен в отставку, если армейцы не дойдут как минимум до финала конференции.