Киевское «Динамо» объявило бойкот из-за поездки сербского «Партизана» в Москву

Главный тренер украинской футбольной команды «Динамо» Александр Шовковский заявил, что футболисты откажутся от всех предматчевых мероприятий в рамках игр квалификации Лиги чемпионов из-за поездки сербского «Партизана» в Москву, сообщают РИА Новости .

Шовковский заявил, что команда с непониманием относится к действиям «Партизана» и бойкотирует все предматчевые мероприятия в с сербской командой.

«Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку „Партизан“ в Москву на товарищеский турнир, где они провели серию матчей против местных клубов, учитывая четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований. Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях „Партизан“, который принял участие в Братском кубке», — заявил тренер перед матчем.

Встреча команд состоится во вторник, 23 июля, в Люблине (Польша). В список предматчевых мероприятий традиционно входят обмен вымпелами и рукопожатия футболистов.

Ранее «Партизан» сообщил о договоренности с киевским «Динамо» о проведении матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов без выездных болельщиков. Данное решение было принято во избежание конфликтов из-за поездки сербской команды в Москву.

Напомним, что на Евро-2024 фанатам запретили проносить на трибуны российские флаги.