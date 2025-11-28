Киевское «Динамо» проиграло на Кипре под флаги СССР и России

Перед матчем ультрас «Омонии» вывесили на «ГСП Стэдиум» в Никосии флаги СССР и России. Стюарды потребовали символику убрать. Флаг СССР действительно свернули, а российский триколор так и остался на трибунах до конца матча.

Евроосень не задалась для украинского клуба. В четырех матчах киевляне одержали лишь одну победу и с тремя очками занимают 27-е место в общей таблице Лиги конференций.

После поражения на Кипре был отправлен в отставку главный тренер «Динамо» Александр Шовковский. Исполнять его обязанности будет наставник молодежной команды Игорь Костюк.

Ранее футболист «Зенита» Юрий Горшков рассказал, почему команда вышла на матч без траурных повязок в память о Никите Симоняне.