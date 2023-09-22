Кикбоксеры из Реутова отличились на чемпионате Московской области

Спортсмены из реутовского клуба «Александр Пересвет» на чемпионате Московской области по кикбоксингу завоевали 17 медалей, 12 из которых золотые.

Бои проходили в дисциплинах «фулл-контакт», «К1» и «лайт-контакт». В состязаниях приняли участие более 450 спортсменов из Московской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей. Как отметил старший тренер клуба «Александр Пересвет» Виталий Фодлаш, обладатели золотых и серебряных наград получали пропуска в сборную Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Можайском округе Подмосковья установили стелу воинской доблести.