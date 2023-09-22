В Можайском округе Подмосковья установили стелу воинской доблести

Рядом с облицованной красным гранитом колонной квадратного сечения с гербовым щитом Московской области и гербом Можайского округа находится воинское захоронение, где покоятся сотни солдат, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков. Территорию благоустроили территорию, установили скамейки и урны, высадили деревья.

Село Семеновское было частью Можайской линии обороны, задача которой была не допустить врага к Москве. Еще одну стелу в откроют в субботу в соседней деревне Мокрое.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове во время пожара сгорела гончарная мастерская.