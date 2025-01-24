Киноактер Борисов заявил, что ему сложно осознать свою номинацию на «Оскар»
Актер Юра Борисов рассказал о «сложном осознании» номинации на «Оскар»
Фото: [freepik.com]
Российскому киноактеру Юре Борисову до сих пор сложно осознать, что его номинировали на получение премии «Оскар». Такое заявление он сделал ТАСС.
Борисов сообщил, что он счастлив и горд тем, что его выдвинули соискателем на одну из самых престижных кинопремий.
«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — указал он.
Актер добавил, что благодарен всем тем, кто ранее оказывал ему поддержку.
Ранее спецпредставитель Путина Швыдкой заявил, что Борисов вряд ли будет удостоен «Оскара». По его мнению, у россиянина очень серьезные конкуренты, поэтому шансы актера на присуждение кинопремии минимальны.