Киноактер Борисов заявил, что ему сложно осознать свою номинацию на «Оскар»

Российскому киноактеру Юре Борисову до сих пор сложно осознать, что его номинировали на получение премии «Оскар». Такое заявление он сделал ТАСС.

Борисов сообщил, что он счастлив и горд тем, что его выдвинули соискателем на одну из самых престижных кинопремий.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — указал он.

Актер добавил, что благодарен всем тем, кто ранее оказывал ему поддержку.

Ранее спецпредставитель Путина Швыдкой заявил, что Борисов вряд ли будет удостоен «Оскара». По его мнению, у россиянина очень серьезные конкуренты, поэтому шансы актера на присуждение кинопремии минимальны.