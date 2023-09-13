Кинокомиссия Подмосковья оказала помощь в съемках более 80 проектов с начала года

Конокомиссия Подмосковья в этом году оказала помощь в съемках восьмидесяти четырех проектов. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В кинокомиссию представители съемочных групп обращаются с просьбой оказать содействие в согласовании съемок на территории региона.

Так, сейчас в Богородском округе снимают пятый сезон сериала «Трудные подростки». Кроме того, во второй половине сентября в Лосино-Петровском начнутся съемки короткометражного триллера о молодой девушке, которая вынуждена спасаться в заброшенных гаражах от преследующего ее незнакомца.

Также в Подмосковье недавно завершились съемки многосерийного художественного телевизионного фильма «Чек на любовь». Для производства сериала были выбраны локации в четырех городских округах: Лобне, Балашихе, Королеве и Щелково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье растет посещаемость парков.