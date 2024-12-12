Кинокритик Павлючик считает закон о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров своеобразной цензурой
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Согласно новому законопроекту, кино и сериалы, не имеющие прокатного удостоверения Минкультуры России, могут пропасть с отечественных онлайн-кинотеатров. По словам кинокритика Леонида Павлючика, готовящийся законопроект можно считать своего рода проявлением цензуры, которая в России официально запрещена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что согласно ст. 29 Конституции РФ, цензура в России запрещается. А выдача разрешительных удостоверений, что для прокатных фильмов, что для контента интернет-платформ, что для книг является своего рода элементом проявления цензуры, что, соответственно, противоречит именно Конституции РФ.
По мнению эксперта, это очередное наступление на права авторов произведений и зрителей, а также шаг к возврату советской цензуры с Главлитом и многочисленным штатом цензоров.
Ранее кинокритик Шнейдеров оценил роль пиратства в российской киноиндустрии.