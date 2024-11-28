Кинокритик Шнейдеров оценил роль пиратства в российской киноиндустрии

В нынешних условиях, когда западные кинокомпании отказались от сотрудничества с отечественным прокатом, кинозалам в России не остается ничего, кроме как устраивать сеансы с пиратскими фильмами. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, в оценке пиратства не может быть двух мнений, в любом случае это воровство, которое лишает кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что при этом сегодня пиратство также дает возможность жителям РФ смотреть последние новинки западной киноиндустрии, а кинотеатрам позволяет оставаться на плаву.

По мнению эксперта, на данный момент пиратские сайты с фильмами в приличном качестве находятся в отрытом доступе, а большие телевизоры стоят не так уж дорого. При этом главный удар пиратство наносит именно по западному кинематографу.

Он отметил, что в целом в нашей стране киноиндустрии почти не существует. Несмотря на то что Минкульт России и Фонд кино поддерживают производство, однако они не выделяют деньги на рекламу. Если в худшие годы в России окупалось около 10% вышедших фильмов, то сейчас еле окупается 5%.

Ранее блогер Васильев заявил, что российская киноиндустрия воспроизводит американскую культуру.