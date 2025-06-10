Кинокритик Шнейдеров оценил развитие отечественной киноиндустрии

Российская индустрия сериалов переживает нечто вроде ренессанса — в последние годы на экраны выходит множество проектов, которые находят положительный отклик у зрителя и становятся поводом для бурных обсуждений в соцсетях. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, качество отечественных сериалов в последнее время действительно возросло, несмотря на то, что снимают нередко на одни и те же темы и до западных проектов им еще далеко. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сериальная индустрия в нашей стране находится в гораздо более лучшей физической форме, нежели кинотеатральное производство. Одной из причин этого является тот фактор, что люди начали очень много смотреть телевизор, включая онлайн-кинотеатры, где началась реальная конкуренция между платформами, поскольку зрителю, чтобы подписаться на что-то, необходимо заплатить деньги.

По мнению кинокритика, при этом сериалы сейчас нередко выходят однотипные: это бандитские драмы, действия которых разворачиваются в один и тот же временной промежуток из истории России.

Он отметил, что относительно возможности выхода отечественных многосерийных проектов на международный уровень прогнозов никаких сделать нельзя, так как ситуация в стране в будущем может сильно измениться.

Ранее он назвал причины тяги у россиян к 90-м годам.