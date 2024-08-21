Кинокритик Сычев сравнил работу Кончаловского и Михалкова

По словам кинокритика Сергея Сычева, режиссер Андрей Кончаловский является более тонким, смелым и многообразным автором в отличие от его брата — режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что Кончаловский делает «большие фильмы» и является одним из наиболее талантливых и ярких авторов отечественного кино.

По мнению эксперта, у Кончаловского был отдельный период в творчестве, когда казалось, что лучшее позади. Тем не менее примерно десять лет назад у режиссера открылось второе дыхание, когда была снята кинокартина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Ранее кинорежиссер Никита Михалков заявил, что украинским властям не нравилось проживание русских в Крыму.