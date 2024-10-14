Кинорежиссер Геворкян назвал причины падения декораций на съемках «Василия Теркина»

По словам кинорежиссера Карена Геворкяна, обрушение декораций произошло во время съемки последнего дубля фильма «Василий Теркин». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что кусок платформы масштабом примерно 16 кв. м неожиданно вертикально опустился вниз, высота этой платформы где-то один или полтора метра. И все, находившиеся в этот момент на ней люди, приземлились вниз.

По мнению режиссера, большинство людей, упавших вместе с полом, получили несерьезные травмы и сейчас хорошо себя чувствуют.

Он подчеркнул, что данный инцидент не окажет никакого влияния на дальнейшую работу над фильмом, а съемки завершены.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, включая детей, пострадали при обрушении пола в вагоне в Ленинградской области.