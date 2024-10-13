Более 20 человек, включая детей, пострадали при обрушении пола в вагоне в Ленобласти

Администрация Ленинградской области сообщила о количестве пострадавших на съемках фильма, где под декорации провалились актеры, режиссер, операторы и массовка.

Согласно информации от региональных властей, при обрушении пола в вагоне на съемках пострадали 23 человека. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Большинство пострадавших отделались ссадинами и ушибами. Только одна женщина была госпитализирована с переломами голеней обеих ног.

По данным РЕН ТВ, из 23 пострадавших пострадали девять детей. Они находились на площадке в качестве массовки.

Отметим, на съемках с камерой улетел под вагон и режиссер «Василия Теркина», Карен Геворкян. Он не пострадал.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в Ленинградской области при съемках фильма выросло с семи до пятнадцати.