РИА Новости сообщило , что американский кинорежиссер Оливер Стоун присутствовал на военном параде в Москве, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Стоун наблюдал за ходом парада с гостевой трибуны, где также находились высокопоставленные лица, включая главу администрации президента Антона Вайно, мэра Москвы Сергея Собянина, президентских помощников Николая Патрушева и Алексея Дюмина, а также специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

До этого Стоун поделился в своем аккаунте в социальной сети Х планами посетить московский парад Победы.

Ранее Валиева назвала парад Победы одним из самых зрелищных событий в своей жизни.