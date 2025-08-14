Киркоров лишился бизнеса: его компания внезапно прекратила работу после скандала с фанатками

Компания народного артиста России Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» официально прекратила свое существование. Об этом стало известно SHOT.

По данным источника, причиной закрытия компании является предоставление недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). При этом счета фирмы были заблокированы еще год назад.

Ситуация усугубилась после судебных исков от разгневанных поклонниц Киркорова. Жительницы Ростова-на-Дону и Краснодара подали в суд на артиста за отмененные концерты во время пандемии в 2020 году и позже — в 2022-м. Суды они выиграли, но певец до сих пор не выплатил положенные 70 тыс. руб. за отмену концертов.

Теперь Киркорова разыскивает Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за долги по этим исполнительным производствам.

Ранее сообщалось, что компанию Филиппа Киркорова оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушения в отчетности.