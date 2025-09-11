Киркоров об «Интервидении»: «Конкурс направлен на объединение стран»
Конкурс «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве, направлен на объединение стран. Об этом заявил народный артист РФ Филипп Киркоров, передает ТАСС.
«Все, что связано с музыкой, международной музыкой, любой конкурс — это прекрасно. Главное, чтобы хорошо пели: пели о любви, о разном. <...> Прекрасно, что есть мероприятие, которое объединяет страны», — сказал он.
Певец пожелал удачи организаторам мероприятия. Он уточнил, что планирует смотреть его по телевизору.
Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, Россию представит Shaman.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
