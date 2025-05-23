Киркоров получил ожог от фейерверков на сцене в Петербурге и обратился к врачам

Народный артист РФ Филипп Киркоров пострадал во время выступления в Санкт-Петербурге, получив ожог от фейерверков, которые использовались на сцене. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Во время исполнения одной из песен у Киркорова за спиной вспыхнули пиротехнические устройства. Искра попала на его куртку, из-за чего загорелся рукав.

Артист был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его срочно доставили в отделение экстренной хирургии для оказания необходимой помощи. Сейчас певец находится на лечении. Он также взял небольшой отпуск, чтобы восстановить здоровье.

Успенская отметила, что Киркоров планирует вернуться к работе сразу после того, как его состояние стабилизируется.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что компания-продакшн Филиппа Киркорова в России закрывается из-за смерти соучредителя.