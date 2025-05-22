Mash: компания-продакшн Киркорова в России закрывается

Отмечается, что компания использовалась народным артистом РФ для приема заявок на концерты и гастроли.

Как пишет Mash, причиной закрытия стала смерть соучредителя фирмы — Геннадия Рыбака, который ранее был концертным директором Киркорова. Он скончался в 2023 году. По информации телеграм-канала, налоговые органы уже внесли ООО в списки на ликвидацию.

Кроме того, в ноябре 2024 года ФНС заблокировала счета «Филл фо ю» по аналогичным причинам.

Киркоров за всю карьеру получил множество российских музыкальных наград, включая премию «Овация». Он также является участником и лауреатом фестиваля «Песня года». В 2011 году певец принял участие в конкурсе вокалистов «Призрак оперы», организованном «Первым каналом», где занял первое место.

Ранее сообщалось, что стример Слава Бустер задолжал миллионы Федеральной налоговой службе (ФНС).