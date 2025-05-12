Косметолог Мухина назвала процедуру, позволившую помолодеть Пугачевой

Певица Алла Пугачева продолжает заниматься улучшением своей внешности. Недавно она посетила концерт дочери Кристины Орбакайте на Кипре, в ходе которого многие заметили, как сильно помолодела Примадонна. Косметолог Марият Мухина рассказала, какая процедура позволила певице так преобразиться. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, подобная подтяжка кожи с точки зрения дерматологии невозможна без хирургии у почти 80-летней женщины. Операцию Пугачевой проводили, вероятнее всего, под местным обезболиванием, поскольку подтяжка лица не соответствует дряблости, наблюдаемой у примадонны в области шеи.

Медик добавила, что это заметно по послеоперационному рубцу, который идет по основанию ушной раковины и козелку, прикрытый прядью волос. Таким образом, молодое и подтянутое лицо певицы является результатом круговой подтяжки.

Ранее она пояснила болезненный внешний вид Киркорова.