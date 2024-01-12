Киркоров выпустил песню после скандала с «голой вечеринкой»

Заслуженный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню «Слухи». Композиция стала первой, выпущенной певцом в 2024 году и первой – после скандала с «голой вечеринкой».

«Слухи» доступны на стриминговых сервисах в России. В песне Киркоров отметил, что «идет насмешкам вопреки». Также он поет о том, чтобы люди не верили слухам и не судили его, ведь «он всего лишь человек».

Так называемая «голая вечеринка», которая вызвала резонанс в обществе, прошла 20 декабря 2023 года в московском баре «Мутабор». Ее организатором стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Концепция мероприятия представляла собой «почти голый дресс-код» – гости были одеты в открытые наряды телесного цвета. Некоторые костюмы были откровенными и оголяли некоторые части тела.

Как писали СМИ, вечеринка носила закрытый характер и стоимость прохода на нее оценивалась в один миллион рублей. Сама Ивлеева активно публиковала в своих соцсетях фотографии с мероприятия, которые потом распространились в прессе и интернете. Среди участников пользователи заметили Киркорова, певицу Лолиту Милявскую, артиста Диму Билана, а также телеведущую Ксению Собчак.

Позже участники вечеринки – Ивлеева и ее гости, выложили в интернет видео с извинениями. Киркоров в своем обращении рассказал, что случайно оказался в баре в тот день.

Ранее Киркоров, уехавший из России, пообещал направить свой гонорар с участия в мероприятиях на благотворительные цели.