Прислушался к Кадырову: уехавший из России Киркоров принял неожиданное решение

Король поп-эстрады почувствовал стыд за участие в развратной вечеринке Насти Ивлеевой, извинился и уехал из России. Вскоре он объявил, на что потратит солидные гонорары.

Филипп Киркоров был среди гостей клуба «Мутабор», счастливо фотографировался с коллегами по цеху и получал удовольствие от мероприятия. Позже он объявил, что все было с точностью наоборот: он ожидал звезд в дорогих брендах, но получил совсем не то, на что рассчитывал. После скандальной вечеринки, он, как и другие участники, принес извинения.

Новогодние передачи вышли без Киркорова и прочих гостей тусовки. Знаменитостей до сих пор отменяют, принося им чудовищные убытки. В итоге Киркоров уехал в ОАЭ с концертной программой, где получил солидные гонорары. Как сообщает издание «Утро.ру», Киркоров решил совершить благородное дело по совету многих публичных личностей и политиков. Он объявил, что часть заработков направит на помощь пострадавшим жителям Белгорода. Правда речь про деньги от новогодних программ, часть из которых не состоялась для артиста.

Ранее Рамзан Кадыров предлагал скандалистам из «Мутабора» искупить вину на СВО, направить туда свои силы, энергию и деньги. Хозяева клуба недавно также раскаялись, но с помощью ценного подарка для московского храма.