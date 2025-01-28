Киркоров и Орбакайте попали на видео во время выступления на свадьбе в Нью-Йорке

Народный артист России Филипп Киркоров выступил на одной сцене с заслуженной артисткой РФ Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Видеозаписи выступлений опубликовал телеграм-канал SHOT.

По данным источника, элитная свадьба с известными артистами прошла на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Киркоров исполнил свои хиты «А я и не знал…», «Единственная моя» и другие. Кроме того, в его репертуаре оказались песни на иврите и азербайджанском языке. Киркоров исполнил для невесты песню «Дива». Перед гостями также прозвучала композиция «Хава нагила».

Орбакайте также выступила на этой сцене. В ее репертуаре оказались композиции «Мой мир» и «Я не отдам тебя никому», которую она исполняла обычно совместно с Авраамом Руссо, однако его на мероприятии не было.

Среди других звезд на свадьбе пели артисты Ангелина Каплан, Артур Амирян и известный израильский певец Ицик Орлев.

Как пишет SHOT, на торжестве была замечена известная event-менеджер Алена Галушко, которая занимается организацией туров на мероприятия артистов из СНГ и США. Отмечается, что в 2022 году она высказалась в поддержку Украины и устраивала благотворительные вечера, на которых с речью выступали американские конгрессмены. Также на этих мероприятиях выступали украинские певцы и артисты, среди которых была группа KAZKA.

Ранее основатель музыкального лейбла Юрий Киселев рассказал о заработках российских звезд.