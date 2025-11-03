Кисляк дал шутливое прозвище партнеру по ЦСКА Круговому

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал свой гол в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Кисляк поставил победную точку в матче после передачи шведой от защитника Данила Кругового.

«Круг является хорошим исполнителем и может давать такие передачи. Данил сам после ассиста мне сказал: «Ну, я же Куарежма». Кто я, если Круговой — Кругорежма? Я — Матвей Кисляк», — сказал полузащитник армейцев.

Португальский полузащитник Рикарду Куарежма выступал за «Порту», «Интер», «Челси» и «Барселону», он славился умением исполнять стандарты.

Матвей Кисляк в 14 матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал пять передач, в активе Данила Кругового четыре гола и четыре ассиста за такое же количество игр.

