«Спартак» не смог вылететь из «Краснодара» после матча РПЛ

Самолет с футболистами «Спартака» не смог вовремя вылететь из Краснодара после матча 14-го тура РПЛ, сообщил источник «Матч ТВ».

О причинах задержки не сообщается. Ожидается, что красно-белые отправятся в Москву в ближайшее время.

Центральный матч 14-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком» закончился победой хозяев со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Александр Черников и Джон Кордоба, за «Спартак» забил Ливай Гарсия.

«Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 32 очка. У «Спартака» шестое место и на 10 баллов меньше.

Ранее стало известно, что по дороге на стадион автобус с футболистами «Спартака» был подвергнут нападению. Игрок красно-белых Игорь Дмитриев утверждал, что предмет, которым было разбито окно в автобусе, не был похож на камень.