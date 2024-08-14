Китай поблагодарил тренера Ирину Винер за победу гимнасток на парижской Олимпиаде

Председатель Китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши выразила благодарность российскому тренеру Ирине Винер за содействие в подготовке китайских гимнасток на Олимпийских играх 2024 года. Об этом в среду, 14 августа, сообщила Винер в своем телеграм-канале.

«Этой чести не было бы возможно без усилий вас и вашей ученицы, главного тренера китайской гимнастической команды Анастасии Близнюк, ведь тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования отличной команды», — говорится в бладарственном письме представителей китайской сборной.

Сборную Китая по гимнастике к Играм готовила российская олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, ее вклад также оценили представители китайского спортивного комитета.

Известно, что гимнастки из Китая выиграли с отрывом почти в балл — они набрали 69,800 балла. На втором месте оказалась израильская сборная — у них 68,850.

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