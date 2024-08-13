По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, отличительной особенностью открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже является вульгарность. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он отметил, что отличительной особенностью церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Париже является откровенная пошлость, дурновкусие и вульгарность их антихристианских и «сатанинских» мотивов.

По мнению политика, ряд провокационных, однако по исполнению дешевых приемов — это все, что было показано на церемониях открытия и закрытия Игр.

Ранее были собраны все скандалы на Олимпийских играх во Франции.