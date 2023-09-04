Китайский Чжаоцин и подмосковный Дмитров решили сотрудничать в сфере образования

В Дмитрове с деловым визитом побывала делегация из китайского города Чжаоцин (провинция Гуандун). Гостей интересовали вопросы образования в сферах культуры и спорта.

Как отметил вице-мэр Чжаоцина Се Гуйкун, возможные формы сотрудничества могут включать совместную разработку курсов, программы обмена преподавателями и студентами и многое другое. В свою очередь руководитель управления культуры, спорта и туризма администрации Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула, что у россиян и китайцев много общего в подходах и методиках развития детей.

В ходе визита китайских специалистов особенно заинтересовали институт ДИНО, гимназия Дмитров, Школу искусств и спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка выиграла чемпионат мира в Турции.