Саудовский «Аль-Иттихад» сделал «Зениту» новое предложение по Венделу

В июле сообщалось, что саудовский клуб уже хотел приобрести Вендела и предлагал петербургскому клубу более €30 млн. Но якобы заартачился сам бразилец, посчитавший, что в России ему будет комфортнее, чем в арабской стране.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Портал Transfermarkt определяет его стоимость в €18 млн. Летом полузащитник рассчитывал вернуться на родину, но с бразильскими клубами так и не сложилось. Разочарованный футболист пропустил практически всю предсезонку «Зенита».

В новом сезоне Вендел провел четыре матча за «Зенит» в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями.

Ранее председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Сергея Семака после неудачного старта в РПЛ.