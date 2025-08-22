Саудовский «Аль-Иттихад» сделал «Зениту» новое предложение по Венделу
Hatrick: «Аль-Иттихад» направил «Зениту» официальное предложение по Венделу
Фото: [ФК «Зенит»]
«Аль-Иттихад» направил «Зениту» официальное предложение по полузащитнику Венделу, утверждает саудовская газета Hatrick.
В июле сообщалось, что саудовский клуб уже хотел приобрести Вендела и предлагал петербургскому клубу более €30 млн. Но якобы заартачился сам бразилец, посчитавший, что в России ему будет комфортнее, чем в арабской стране.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Портал Transfermarkt определяет его стоимость в €18 млн. Летом полузащитник рассчитывал вернуться на родину, но с бразильскими клубами так и не сложилось. Разочарованный футболист пропустил практически всю предсезонку «Зенита».
В новом сезоне Вендел провел четыре матча за «Зенит» в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями.
Ранее председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал спекуляциями слухи о возможной отставке Сергея Семака после неудачного старта в РПЛ.