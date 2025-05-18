Названо имя победителя "Евровидения-2025"

В этом году победу на международном конкурсе "Евровидение" одержал певец JJ, представляющий Австрию, с композицией Wasted Love.

Финал конкурса проходил 17 мая в швейцарском городе Базель.

JJ набрал 436 баллов в финале конкурса. На втором месте оказалась представительница Израиля Юваль Рафаэль (357).

Третье место занял Эстонии Томми Кэшу (356). В том-5 также вошли исполнители из Швеции и Италии.

Последний раз Австрия одержала победу на "Евровидении" в 2014 году. Тогда страну представляла Кончита Вурст.

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