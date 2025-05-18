Названо имя победителя "Евровидения-2025"
Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии JJ
Фото: [pxhere.com]
В этом году победу на международном конкурсе "Евровидение" одержал певец JJ, представляющий Австрию, с композицией Wasted Love.
Финал конкурса проходил 17 мая в швейцарском городе Базель.
JJ набрал 436 баллов в финале конкурса. На втором месте оказалась представительница Израиля Юваль Рафаэль (357).
Третье место занял Эстонии Томми Кэшу (356). В том-5 также вошли исполнители из Швеции и Италии.
Последний раз Австрия одержала победу на "Евровидении" в 2014 году. Тогда страну представляла Кончита Вурст.
Ранее сообщалось о том, что российские звезды раскритиковали статус «иконы» для Киркорова после его появления на американском шоу.