Умерла народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова

На 86-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова. Об этом говорится в сообщении Государственного академического Малого театра.

Коллектив театра, частью которого актриса была на протяжении многих лет, выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив ее значительный вклад в развитие российской культуры.

Алефтина Евдокимова родилась в 1939 году в Харьковской области. Она окончила актерский факультет ВГИКа в 1963 году и с тех пор была неизменной частью труппы Малого театра.

За свою творческую карьеру она исполнила более 60 ролей на сцене, отличаясь глубоким мастерством и искренностью. Среди наиболее известных ролей — Амалия в спектакле «Разбойники», Наташа в постановке «Униженные и оскорбленные» и Мачеха в «Золушке».

Помимо сценической деятельности, Евдокимова снималась в музыкальных и драматических фильмах, сыграв около 40 ролей в отечественных кинокартинах. Особенно запоминающейся стала роль матери главной героини Кати в фильме «Курьер» режиссера Карена Шахназарова.

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