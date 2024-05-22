Клинчане представят округ в составе Сборной команды Московской области на Международном турнире по хоккею «Студмир»

22 мая в Казани стартует Международный турнир по хоккею «Студмир», участие в котором примут восемь команд из шести российских регионов и сборная из Китайской народной Республики.

«Клин в эти дни будет болеть за Сборную Команду Московской области», — заявили в Администрации городского округа.

В Сборную команды Московской области, которая принимает участие в турнире, вошли три спортсмена хоккейной команды РГСУ-КЛИН, которые также являются тренерами отделения хоккея МБУ ДО СШОР «Клин спортивный».

Защитник Нужденов Андрей выступает в Сборной команде под номером 22, нападающий Онищенко Иван — под номером 57, капитан команды сборной Московской области Смирнов Алексей — под номером 51. Примечательно, что роль капитана команды Алексей будет выполнять уже второй раз. Трансляции матчей будут проходить только в новостной ленте канала КлинЗдесьНовости.

«Пожелаем нашим ребятам удачного выступления», — отмечает Администрация городского округа Клин.

Клинчане также будут болеть за своих соотечественников, прибывших на спортивное мероприятие из разных регионов РФ. В частности, в рамках турнира состоится матч открытия между сборной Республики Татарстан и сборной университета Яньтай (КНР).

Отметим, что меньше недели прошло с того дня, как в Клин была доставлена самая почетная награда в мире хоккея — Кубок Гагарина. Поделиться с земляками радостью в связи с завоеванным трофеем приехал его обладатель, воспитанник «Клина Спортивного» Игорь Гераськин. Ранее мы сообщали, как прошли праздничные мероприятия в городе в связи с приездом хоккеиста.