Клип «Сигма-бой» с откровенными танцами школьниц проверят в ГП на нарушение закона

Генеральная прокуратура РФ проведет проверку клипа «Сигма-бой» на предмет нарушения им законодательства. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Трек, который записали блогеры Betsy и Мария Янковская, содержит в себе сцены сексуализации детей. Так посчитали в общественном движении «Сорок сороков», после чего его представители подали соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру. В клипе, который рассказывает о сигма-самце, школьницы исполняют откровенные танцы.

«Православные блюстители порядка обратились в генпрокуратуру. Они просят внести изменения в ФЗ об информации и запретить сексуализацию детей», — указал микроблог.

Mash также напомнил, что «Сигма-бой» был написан композитором Чертищевым, который написал также музыку к мультфильмам «Барбоскины» и «Лунтик».

Ранее Генпрокуратура отчиталась, что правоохранителям в прошлом году удалось сдержать заметный рост мошенничеств в РФ. Их количество увеличилось на 3,6%. Мошеннические действия увеличились в общей массе уголовных преступлений с 12,6% до 23,3% на протяжении одного года.