Баскетбольный клуб «Химки» готовится к решающему домашнему противостоянию в четвертьфинале Кубка России. Уже в среду, 7 января, подмосковная команда на паркете своего Баскетбольного центра на ул. Кирова, 27 примет столичный клуб «МБА-МАИ». Победитель этой двухматчевой серии (ответная игра пройдет в Москве) получит путевку в престижный «Финал четырех» турнира.

Матч начнется в 19:00, и его особенностью станет бесплатный вход для всех болельщиков. Это редкая возможность для любителей спорта бесплатно увидеть игру высокого уровня в рамках национального кубка.

Соперники знакомы друг с другом — их последняя встреча состоялась в марте, что добавляет интриги предстоящему поединку. Трансляцию матча можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте БК «Химки».

Помимо кубкового турнира, команда продолжает выступления в чемпионате Суперлиги. Уже 11 января химчанам предстоит выездная игра в Новосибирске против местного клуба.

Таким образом, начало января для подмосковной команды выдается насыщенным и определяющим как в кубковом, так и в чемпионском зачете. Для болельщиков же главное событие недели — возможность лично и бесплатно поддержать свою команду в историческом матче на пути к трофею.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч посланий из Химок отправили Деду Морозу.