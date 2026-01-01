Около двух тысяч посланий из Химок отправили Деду Морозу

В подмосковных Химках завершил работу один из самых добрых проектов предновогодней поры — городская почта Деда Мороза. По итогам декабря жители отправили в официальную резиденцию зимнего волшебника в Великий Устюг почти две тысячи писем, наполненных заветными желаниями и рассказами о главных событиях уходящего года.

Специальные праздничные ящики для сбора корреспонденции были установлены в пяти популярных парках города: им. Л.Н. Толстого, «Дубки», им. Величко, «Подрезково» и «Экоберег». Также возможность отправить открытки родным по всей России предоставляла картинная галерея имени Горшина. Дети и взрослые активно пользовались шансом поделиться своими мечтами в бумажном формате. Все собранные послания были отправлены в Великий Устюг 31 декабря, чтобы сказочный почтальон успел их доставить.

Для тех, кто по каким-то причинам не успел опустить свое письмо в городские ящики, еще есть возможность. Официальная почта Деда Мороза в международном аэропорту Шереметьево продолжит принимать корреспонденцию до 15 января. Ярко-красные почтовые ящики расположены в зонах вылета терминалов B, C и D, что удобно как для жителей, так и для гостей региона.

Эта акция проходит в рамках масштабного областного проекта «Зима в Подмосковье», который продлится до конца зимнего сезона. Химчан и гостей города ждет насыщенная программа: ледовые шоу, театральные спектакли, выставки, концерты, творческие мастер-классы и спортивные соревнования, превращая зимние месяцы в череду ярких событий.

Ранее сообщалось про афишу зимних развлечений в Москве и Подмосковье.