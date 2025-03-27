Клуб Мичкова и Федотова в НХЛ уволил главного тренера

Генменеджер клуба Дэниель Бриер отметил, что Торторелла сыграл важную роль в перестройке команды.

«Он задал стандарт игры и заново установил, что значит быть игроком «Флайерз». Страсть Джона на скамейке запасных могла сравниться только с его благотворительной работой в нашем сообществе», — сказал Бриер.

Исполнять обязанности главного тренера «Филадельфии» назначен Брэд Шоу. В составе летчиков выступают россияне Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула.

66-летний Джон Торторелла дважды получал призы «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру года в НХЛ. В «Филадельфии» он работал с 2022 года.

Ранее нападающий «Тампы» Никита Кучеров в пятый раз в карьере набрал 100+ очков в НХЛ.