Клуб Мичкова и Федотова в НХЛ уволил главного тренера
«Филадельфия» отправила в отставку Джона Тортореллу
Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» отправил в отставку главного тренера Джона Тортореллу.
Генменеджер клуба Дэниель Бриер отметил, что Торторелла сыграл важную роль в перестройке команды.
«Он задал стандарт игры и заново установил, что значит быть игроком «Флайерз». Страсть Джона на скамейке запасных могла сравниться только с его благотворительной работой в нашем сообществе», — сказал Бриер.
Исполнять обязанности главного тренера «Филадельфии» назначен Брэд Шоу. В составе летчиков выступают россияне Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула.
66-летний Джон Торторелла дважды получал призы «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру года в НХЛ. В «Филадельфии» он работал с 2022 года.
Ранее нападающий «Тампы» Никита Кучеров в пятый раз в карьере набрал 100+ очков в НХЛ.