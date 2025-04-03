Клуб НХЛ подписал трехлетний контракт с 20-летним россиянином

Среднегодовая зарплата 20-летнего хоккеиста составит $923 333. Контракт начнет действовать немедленно, Суниев сможет присоединиться к команде, которая ведет борьбу за плей-офф.

«Флеймз» выбрали Суниева в третьем раунде драфта-2023 под общим 80-м номером. Нападающий уже несколько лет выступает в юниорских и студенческих лигах США. В этом сезоне уроженец Казани набрал в НСАА 38 (20+18) очков в 35 матчах.

Ранее голкипер клуба «Каролина Харрикейнз» Фредерик Андерсен заявил, что тот вратарь не играл в НХЛ, кому не забивал Александр Овечкин.