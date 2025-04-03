«Вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Ови»: голкипер отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина

Голкипер клуба «Каролина Харрикейнз» Фредерик Андерсен прокомментировал 892-й гол Овечкина в НХЛ, который капитан «Вашингтон Кэпиталз» отправил в его ворота.

«Вашингтон» уступил «Каролине» со счетом 1:5, единственный гол «Кэпиталз» забил Овечкин. Он поразил цель мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания — так называемого «офиса Овечкина».

«Если позволить Овечкину пробить из его офиса, он, скорее всего, забьет», — отметил Андерсен.

Датский голкипер подчеркнул, что Овечкин был «чертовски классным игроком» на протяжении 20 лет, поэтому заслуживает того внимания, которое к нему сейчас приковано.

«Вы не играли в НХЛ, если вам не забивал Ови», — отреагировал Андерсен на тот факт, что Овечкин забросил в его ворота 10 шайб в 13 матчах.

Александру Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести семь матчей.