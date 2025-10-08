Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского вратаря через месяц после подписания
Фото: [ХК «Баффало Сейбрз»]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» выставил на драфт отказов российского голкипера Александра Георгиева.
12 сентября Георгиев подписал однолетний контракт с «Баффало» c зарплатой $825 тыс. Клуб искал еще одного вратаря ввиду травмы Укко-Пекки Луукконена. Георгиев провел четыре предсезонных матча, но затем «Сейбрз» решили забрать у «Сент-Луис Блюз» 25-летнего Колтена Эллиса.
Георгиев выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».
