Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского вратаря через месяц после подписания

Клуб НХЛ «Баффало» выставил на драфт отказов российского голкипера Георгиева

Культура и спорт

Фото: [ХК «Баффало Сейбрз»]

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» выставил на драфт отказов российского голкипера Александра Георгиева.

12 сентября Георгиев подписал однолетний контракт с «Баффало» c зарплатой $825 тыс. Клуб искал еще одного вратаря ввиду травмы Укко-Пекки Луукконена. Георгиев провел четыре предсезонных матча, но затем «Сейбрз» решили забрать у «Сент-Луис Блюз» 25-летнего Колтена Эллиса.

Георгиев выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» назвал главных фаворитов стартовавшего сезона НХЛ.