Клуни, Йоханссон и другие: зарубежные звезды, которые не ведут соцсети

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно для звезд, которые превращают свои страницы в целые бизнес-площадки, зарабатывают на рекламе или просто делятся новостями о себе. Однако не все знаменитости пользуются всеми благами личных блогов.

Есть среди селебрити и «отшельники», предпочитающие медиа-уединение. Рассказываем про звезд, у которых нет страниц в соцсетях.

Кристен Стюарт

Звезда фильма «Сумерки» Кристен Стюарт не ведет соцсети. По ее словам, ей это не нужно. Она считает, что ей и без того хватает внимания общественности и журналистов.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Также Стюарт высказывалась, что социальные сети отнимают много времени, а люди могли бы заниматься более важными вещами.

Джордж Клуни

Знаменитый актер и звезда фильма «От заката до рассвета» Джордж Клуни не ведет соцсети, потому что, по его признанию, он может написать лишнего у себя в блоге и испортить себе карьеру.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Клуни заявил, что его жена Амаль тоже не ведет соцсети. А когда они далеко друг от друга, они общаются только по телефону.

Дженнифер Лоуренс

Звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс не ведет страницы в социальных сетях, потому что плохо разбирается в технике. По ее словам, ей сложно даже отправить письмо по электронной почте.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Также актриса признается, что побаивается интернета и современных технологий. Особенно подозрительной к нововведениям она стала, когда в Сеть утекли ее интимные фотографии.

Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон считает, что в ее жизни нет места социальным сетям. По ее словам, если бы она завела себе личный блог, его пришлось бы вести другим людям.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Йоханссон заявляла, что соцсети отнимают много времени, и делиться подробностями своей личной жизни она не хочет.

Ранее мы рассказывали о знаменитостях с преступным прошлым.