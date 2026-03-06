Кобелев назвал главную проблему «Спартака»

Известный российский футболист и тренер Андрей Кобелев в разговоре с «Чемпионатом» выразил свое мнение об игре «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

Испанский специалист возглавил «Спартак» в январе и провел во главе команды два официальных матча. В 19-м туре РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:2), а в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России проиграли московскому «Динамо» (2:5).

Кобелев признал, что делать выводы по этим двум матча преждевременно. Тем более что игра с «Динамо» была не так важна, поскольку в любом случае обе команды продолжат борьбу за Кубок. При этом он указал, что проблема «Спартака» и всего российского футбола не в тренерах, а в средних менеджерах, которые их приглашают.

«Мне очень интересно, что произойдет с тренером и со спортивным директором, непонятно откуда взявшимися в «Спартаке». Я представляю, как истинные спартаковцы, болельщики и те, кто играл в «Спартаке» и могли бы сейчас его тренировать, негодуют. Спортивный директор непонятно откуда, неизвестно, как его зовут. И такой же тренер», — сказал Кобелев.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведет 9 марта с «Акроном», а далее красно-белым предстоит поездка в Санкт-Петербург, где они 14 марта встретятся с «Зенитом». Ответный кубковый матч против «Динамо» пройдет 18 марта.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал нынешний «Спартак» «мягкой игрушкой».