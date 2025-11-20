Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Известный футболист Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в российской столице, пишет Life со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По данным источника, две женщины переходили дорогу на улице Куусинена и уже дошли почти до середины, но вынуждены были остановиться, чтобы пропустить автомобиль БМВ Кокорина с номерами «ВОР». Футболист просто пролетел мимо.

Нарушение зафиксировала камера при помощи ИИ. За него Кокорину выписали штраф в 1500 руб. Как стало известно Shot, всего за месяц нападающий набрал 38 штрафов на общую сумму 50 тыс. руб. А за все время владения этим автомобилем футболисту прилетело 1549 штрафов на почти 1,7 млн руб.

Кокорин выступает за «Арис» из кипрского Лимасола, но большую часть текущего сезона проводит в Москве, залечивая травму. 34-летний нападающий успел провести в сезоне только шесть матчей за клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев назвал Кокорина «позорищем российского футбола».