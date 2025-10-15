Кокорин раскрыл, ради чего «Спартак» заключал с ним контракт

Летом 2020 года красно-белые подписали Кокорина в качестве свободного агента. Нападающий с 2016 года выступал за «Зенит» и будучи игроком этого клуба попал за решетку. После отбытия тюремного клуба футболист вернулся в «Зенит», но тот не стал иметь с ним дела и отдал в аренду в ФК «Сочи», после которой Кокорин и стал свободным агентом.

«Они подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды», — рассказал Кокорин.

Через полгода «Спартак» продал именитого нападающего, так и не закрепившегося в основе в итальянскую «Фиорентину» за €4,5 млн. Кокорин сыграл в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две передачи.

Также Александр Кокорин рассказал, почему «Зенит» отказался от него, когда он вернулся в команду после тюрьмы.