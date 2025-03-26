Романа Ротенберга могут уволить из СКА в случае неудачи в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг может лишиться поста, если команда не пройдет как минимум два круга плей-офф, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Уже в первом раунде Кубка Гагарина СКА ждет непростой соперник — московское «Динамо». Из шести очных встреч в регулярном чемпионате петербургский клуб выиграл только одну.

При этом, как отмечает издание, своего поста в случае неудачи может лишиться и главный тренер «Динамо». Его контракт будет автоматически продлен, если бело-голубые преодолеют первый круг плей-офф.

Первый матч серии пройдет 27 марта в Москве.

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