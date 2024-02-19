Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Российский форвард футбольного клуба «Арис» из Лимассола Александр Кокорин, впрочем как и весь футбольный Кипр, запомнят воскресенье, 18 февраля, самым быстрым забитым голом за всю историю местного чемпионата.

Как пишет «Спорт Экспресс», Кокорина понадобилось всего 12 секунд после стартового свистка, чтобы распечатать ворота соперников из клуба «АЕЛ». Встреча прошла в рамках 26-го тура чемпионата Кипра.

На достигнутом нападающий не остановился, оформив спустя пять минут дубль, завив второй мяч.

В копилке Александра Кокорина в 23 матчах нынешнего сезона уже восемь забитых голов, а также три результативные передачи.

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